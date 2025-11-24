  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির বিজয় একাত্তর হলে আগুন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাবি
প্রকাশিত: ০৬:২৬ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ঢাবির বিজয় একাত্তর হলে আগুন
ঢাবির বিজয় একাত্তর হলের এক্সটেনশনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজয় একাত্তর হলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে যমুনা ভবনের পেছনে এক্সটেনশনে আগুন লাগে।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক জানান, ঢাবির বিজয় একাত্তর হলে আজ সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাই আমরা। ‌খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। ‌ঘটনাস্থলের খুব কাছাকাছি আছে ইউনিটগুলো।

আরও পড়ুন

ঢাবি ১৫ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা, শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ
ঢাবির ঝুঁকিপূর্ণ হল পরিদর্শন করবে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টায় সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

এমএইচএ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।