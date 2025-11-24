ঢাবির বিজয় একাত্তর হলে আগুন

ঢাবির বিজয় একাত্তর হলে আগুন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজয় একাত্তর হলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে যমুনা ভবনের পেছনে এক্সটেনশনে আগুন লাগে।
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক জানান, ঢাবির বিজয় একাত্তর হলে আজ সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিটে আগুন লাগার খবর পাই আমরা। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। ঘটনাস্থলের খুব কাছাকাছি আছে ইউনিটগুলো।
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।
ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টায় সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।
