ঢাবির ঝুঁকিপূর্ণ হল পরিদর্শন করবে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল

ঢাবির ঝুঁকিপূর্ণ হল পরিদর্শন করবে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল
দেশে দুইদিনের মধ্যে চারবার ভূমিকম্প হয়েছে। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বিশেষজ্ঞ দলের সমন্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ঝুঁকিপূর্ণ হলগুলো পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
শনিবার (২২ নভেম্বর) ঢাবির উপাচার্য কার্যালয়-সংলগ্ন সভাকক্ষে এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভায় ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দলের উপস্থিতিতে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রতিটি কক্ষসহ বিভিন্ন হলের পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন অবিলম্বে পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
রোববার (২৩ নভেম্বর) সকাল থেকেই মুহসীন হল পরিদর্শনের কাজ শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য হলও পরিদর্শন করা হবে। পরিদর্শন দলে হল প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক এবং ডাকসু ও হল সংসদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
পরিদর্শন শেষে কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। কারিগরি মূল্যায়নে ভবনের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত হলে শিক্ষার্থীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
সভায় আরও জানানো হয়, ১৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলোর মেরামত ও সংস্কার প্রকল্পের কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হবে। এর সঙ্গে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে চলমান ১৭৫টি রুমের সংস্কার কাজও অব্যাহত থাকবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা হবে।
এদিকে, টানা ভূমিকম্পের কারণে রোববার ঢাবির সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শনিবার সন্ধ্যায় ঢাবির জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এফএআর/একিউএফ