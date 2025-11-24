  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির বিজয় ৭১ হলের আগুন নিয়ন্ত্রণে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৮ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ঢাবির বিজয় ৭১ হলের আগুন নিয়ন্ত্রণে
ঢাবির বিজয় একাত্তর হলের এক্সটেনশনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজয় ৭১ হলে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) ফায়ার সার্ভিসের প্রচেষ্টায় সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এর আগে, এদিন ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে যমুনা ভবনের পেছনে এক্সটেনশনে সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিটে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। ‌সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

এ তথ্য জানান, ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক।

টিটি/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।