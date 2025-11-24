ফায়ার সার্ভিস
বিজয় একাত্তর হলে গ্যাস লিকেজ থেকে আগুন, কোনো হতাহত নেই
গ্যাস সিলিন্ডারের লাইন পরিবর্তনের সময় সৃষ্টি হওয়া লিকেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুনের সূত্রপাত বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আগুন নেভার পর ৬টা ৫০ মিনিটের দিকে মিডিয়ার সামনে ব্রিফ করেন ফায়ার সার্ভিসের পলাশী জোন কমান্ডার মো. এনামুল হক।
তিনি বলেন, আমরা ৬টা ১০ মিনিটের দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে নিকটস্থ স্টেশন পলাশী থেকে দ্রুত দুটি ইউনিট চলে আসি। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সেজন্য হেড কোয়ার্টার থেকে আরও দুটি ইউনিট পাঠানো হয়।
তিনি আরও বলেন, আমরা ৬টা ৩০ মিনিটের দিকে সম্পূর্ণভাবে আগুন নেভাতে সক্ষম হই। কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
আগুন লাগার ব্যাপারে তিনি বলেন, দোকানে রান্না চলছিল। গ্যাসের সিলিন্ডারের লাইন পরিবর্তন করার পর সেখানে লিকেজ থেকে যাওয়ায় চুলার সংস্পর্শে সেটি জ্বলে ওঠে। গ্যাস হওয়ায় দ্রুতই আগুন ছড়িয়ে যায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই যমুনা বিল্ডিংয়ের পেছনের দিকে আগুন লেগে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনের শিখা গাছের ওপরে উঠে যায়। পরে সবাই তা দেখে ছোটাছুটি করে।
জিয়া হলের একজন শিক্ষার্থী জানান, আমরা জিয়া হলের গেটে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। হঠাৎ দেখি ওখানে আগুন জ্বলছে। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেই।
বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থী রায়হান আহম্মেদ বলেন, আমি পদ্মা ব্লকের রুমে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ চিল্লাচিল্লি শুনে প্রথমে ভেবেছি ভূমিকম্প হয়েছে। পরে দ্রুত বারান্দায় বের হয়ে দেখি সবাই ছোটাছুটি করছে। তখনও মনে করছিলাম ভূমিকম্পই হয়েছে। পরে আগুন দেখে দ্রুত নিরাপদে নেমে এসেছি।
