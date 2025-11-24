শাকসুর তিন শিক্ষাবর্ষকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি

শাকসুর তিন শিক্ষাবর্ষকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনের ভোটার তালিকা থেকে তিন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শাখা ছাত্র ইউনিয়ন।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান সংগঠনটির নেতারা।
লিখিত বক্তব্যে ছাত্র ইউনিয়ন শাবিপ্রবি সংসদের সংগঠক নাজনীন লিজা বলেন, খসড়া ভোটার তালিকা যদি দেখেন, সেখানে ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদেরকেও তালিকায় রাখা হয়েছে। একটি শিক্ষাবর্ষের এক হাজার করে যদি ছাত্র বের হয়ে যায়, তাহলে তিনটি শিক্ষাবর্ষের ইতোমধ্যে ছাত্রজীবন শেষ করে পেশাগত জীবনে পা দেওয়া তিন হাজার শিক্ষার্থীকে ভোটার তালিকায় রাখা হয়েছে। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে, অনেকে ঢাকামুখী ও নিজ নিজ এলাকামুখী হয়েছেন।
নাজনীন লিজা আরও বলেন, ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগই বের হয়ে গিয়েছেন এবং খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী স্নাতকোত্তর কিংবা থিসিস করছেন। আমাদের দাবি, থিসিস করা শিক্ষার্থীদের রানিং শিক্ষার্থী ধরেই ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা করা এবং উল্লেখিত তিনটি শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের এই ভোটার তালিকা থেকে সরিয়ে ফেলা।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মুকাদ্দেছ বলেন, আমরা খসড়া ভোটার তালিকা দিয়েছি। এখন যারা পাস করে বের হয়ে গেছে, তাদেরকে বাদ দেওয়া হবে। যাদের রানিং আছে, তাদেরকে রাখা হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তা সংশোধন করা হবে।
