স্ট্রোকে চবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের আরিফুল ইসলাম সাকিব নামে এক শিক্ষার্থী মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি স্ট্রোকজনিত কারণে মারা গেছেন বলে জানা গেছে। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার।
সোমবার (২৪ অক্টোবর) রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়।
সাকিবের সহপাঠীরা জানান, সাকিব কিছুদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। অসুস্থতার পরও রোববার ফুটবল খেলায় অংশ নেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে চমেকে ভর্তি করা হয়। তিনি মাইনর স্ট্রোক করেছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক।
সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের (২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী আরিফুল ইসলাম সাকিবের অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান ও উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন।
উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যদ্বয় সাকিবের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, সিএমসি থেকে তার মৃত্যুর খবর আমাদের জানানো হয়েছে। এখন চাকসু প্রতিনিধিরা সিএমসিতে যাচ্ছে। প্রয়োজনে আমরা তাদের সর্বোচ্চ সহায়তা করব।
