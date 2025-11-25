  2. ক্যাম্পাস

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে ফিলিস্তিনের কূটনীতিকের সাক্ষাৎ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪১ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকাস্থ ফিলিস্তিন দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন জিয়াদ এম. এইচ. হামাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্যের কার্যালয়ে তারা সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিনের শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও বৃত্তি দেওয়ার বিষয়ে মতবিনিময় করেন। কূটনীতিক ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ও টিউশন ফি মওকুফের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দেন।

