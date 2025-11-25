জুলাই আন্দোলনে হামলাকারী জাবি ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
কোটা সংস্কার আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের উপর হামলায় অভিযুক্ত জাবি ছাত্রলীগ নেতা সরোয়ার শাকিল রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) দিবাগত রাতে ফার্মগেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও থানা পুলিশ।
সরোয়ার শাকিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের (৪৭ তম ব্যাচ) এবং ১০ নম্বর হলের (তৎকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল) আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন।
এছাড়াও তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের উপ কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।
জানা যায়, সরোয়ার শাকিল গতবছরের ১৫ জুলাই রাতে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের উপর হামলায় অভিযুক্ত এবং এ ঘটনায় আশুলিয়া থানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের করা মামলার ৯৬ নম্বর আসামি।
তেজগাঁও থানার কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ফেসবুকে পোস্ট করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে এবং নিজেও বিভিন্ন মিছিল মিটিংসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এএইচ/এমএস