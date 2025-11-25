বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ

বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ
৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পুনর্নির্ধারণের দাবিতে ছয় ঘণ্টা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুর সোয়া ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এরপর আধাঘণ্টা বিরতি দিয়ে পুনরায় অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন। বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে আবার ১০ মিনিটের বিরতি দিয়ে পুনরায় অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। অবশেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় তারা অবরোধ তুলে নেন।
দীর্ঘসময় মহাসড়ক অবরোধ করায় মহাসড়কের উভয় দিকে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। নবীনগরের বাসিন্দা সাবেরুল আলম বলেন, ‘প্রায়ই ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ব্লক করে রাখে। সাধারণ নাগরিকের জীবনের কোনো দাম নেই। মন চাইলো আর রাস্তা আটকায় দিলাম! এভাবে একটা দেশ চলতে পারে না।’
অবরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী বরিউল আলম বলেন, ‘তাড়াহুড়ো করে পিএসসি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে। তার প্রতিবাদে আমরা একমাস ধরে আন্দোলন করছি। সরকার যেন আমাদের দাবি মেনে নেয়।’
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/এমএস