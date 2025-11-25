শিক্ষার্থীদের নৈতিকভাবে আলোকিত মানুষ হতে হবে: জাবি উপাচার্য
নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেছেন, মেধা চর্চার পাশাপাশি তোমাদের নৈতিকভাবে আলোকিত হতে হবে।
তিনি আরও বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা নৈতিকভাবে আলোকিত মানুষ গড়তে চাই। আমাদের ছাত্র-জনতা তাদের জীবন দিয়ে দেশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তারা দেখিয়েছেন তারা স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে চান।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রবেশিকা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন উপাচার্য।
প্রবেশিকা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শিক্ষার্থী কল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক মো. জামাল উদ্দীন। সঞ্চালনা করেন শিক্ষার্থী কল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের অতিরিক্ত পরিচালক আমিনা ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রব।
স্বাগত বক্তব্য রাখেন ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন।
অনুষ্ঠানে জাকসু সভাপতি আব্দুর রশিদ জিতু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আল হাসান এবং দুজন নবাগত শিক্ষার্থী তাদের বক্তব্য রাখেন।
রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/এমএস