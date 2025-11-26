ঢাবিতে আইবিএ ও চারুকলা ইউনিটের প্রবেশপত্র প্রকাশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) আইবিএ ইউনিট দিয়ে শুরু হচ্ছে। এর পরদিন শনিবার (২৯ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে চারুকলা ইউনিটের সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন পরীক্ষা। দুটি ইউনিটের পরীক্ষার প্রবেশপত্র ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) ভর্তিবিষয়ক দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্প পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ দিনের জন্য বন্ধ থাকলেও নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আইবিএ, চারুকলা ও ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ছুটির মধ্যেই নেওয়া হবে। এর মধ্যে আইবিএ ও চারুকলা ইউনিটের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। আগামী ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা।
