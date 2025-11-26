ইবিতে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

ইবিতে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) শাখা ছাত্রদল।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) জোহর নামাজের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে এ আয়োজন করা হয়।
দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। এসময় তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং গণতন্ত্রের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ম্যাডাম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ আছেন, গত ১৬ বছর তিনি নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্রের পরীক্ষিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। আজও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের এবং মানুষের মুক্তির প্রতীক হিসেবে আল্লাহ্ বেগম জিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমরা চাই উনি আবার সুস্থতা ফিরে পাক এবং এই জাতির জন্যে আরও কিছু কাজ করে যাক।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম, ইবি শাখা ইউট্যাবের সভাপতি অধ্যাপক ড. তোজাম্মেল হোসেন, জিয়া পরিষদের সেক্রেটারি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম, প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহীনুজ্জামান, অধ্যাপক ড. নজিবুল হক, পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক ড. আব্দুর রউফ ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিয়ান খন্দকার আব্দুল মজিদ।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহেদ আহম্মেদ, সদস্য সচিব মাসুদ রুমি মিথুন, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আনোয়ার পারভেজ, আবু দাউদ, আনারুল ইসলাম, সদস্য সাব্বির হোসেন, রাফিজ আহমেদ ও নূর উদ্দিনসহ অন্যরা।
দোয়া পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম মাওলানা আশরাফ উদ্দিন খান।
ইরফান উল্লাহ/কেএইচকে/এমএস