দীর্ঘদিন চবি শিক্ষার্থী পরিচয়ে ঘোরাফেরা-চ্যাটিং, অবশেষে ধরা

দীর্ঘদিন চবি শিক্ষার্থী পরিচয়ে ঘোরাফেরা-চ্যাটিং, অবশেষে ধরা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) এক ভুয়া শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। তার নাম মিনহাজ ইসলাম রিফাত। তিনি নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী বলে দাবি করে আসছিলেন।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাকে শনাক্ত করেন। অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী তাকে জিরো পয়েন্ট পুলিশ বক্সে নিয়ে যান। পরে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী পরিচয় দেওয়া আটক মিনহাজ চট্টগ্রামের আর এইচ হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বলে তার কাছে থাকা একটি পরিচয়পত্র থেকে জানা গেছে। মিনহাজ দীর্ঘদিন ধরে চবির অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নামে পরিচয় দিয়ে আসছিলেন। এছাড়া শিক্ষার্থী পরিচয়ে তিনি অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র নারী শিক্ষার্থীদের নানা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য পাঠানোসহ অনেকের সঙ্গে মেসেজে কথোপকোথন করতেন বলে জানা যায়।
অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও শ্রেণি প্রতিনিধি সৃজিতা বলেন, ‘আমরা অনেক আগে থেকেই তার কথা শুনে আসছি। সে আমাদের বিভাগের অনেক মেয়েকে কুরুচিপূর্ণ মেসেজ পাঠায়। সে আমাদের ব্যাচের শিক্ষার্থী বলে দাবি করে আসছিল। কিন্তু আমি যেহেতু ব্যাচের সিআর তাই সবাইকে চিনি। ফলে আমি বুঝতে পেরেছি সে ভুয়া শিক্ষার্থী। আজ তাকে আমরা হাতেনাতে ধরতে পেরেছি।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কানন বলেন, ‘আমরা তাকে আটক করেছি। সে ভুয়া শিক্ষার্থী এটা আমরা নিশ্চিত হয়েছি। এছাড়া তার কাছে আমরা একটি পরিচয়পত্র পেয়েছি যেখানে সে একটি হসপিটালে চাকরিরত দেখাচ্ছে। হাসপাতালটি আর এইচ হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামে পরিচিত। এটি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় অবস্থিত।’
তিনি আরও বলেন, ‘ওই ভুয়া শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। আমরা আশঙ্কা করছি, সে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসব কাজ করছে। আমরা তাকে নিরাপত্তা দপ্তরের কাছে পাঠিয়েছি। বাকি সিদ্ধান্ত ওখান থেকে নেওয়া হবে।’
সোহেল রানা/এমএন