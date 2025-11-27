এমআইএসটি’র উদ্যোগে জাতীয় রোবটিক্স প্রতিযোগিতা শুরু

এমআইএসটি’র উদ্যোগে জাতীয় রোবটিক্স প্রতিযোগিতা শুরু
মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) তাদের ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট রোবোলিউশন উদ্বোধন করেছে। পাশাপাশি চতুর্থ ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স (আইইইই) আন্তর্জাতিক সম্মেলন রোবোটিক্স, অটোমেশন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ইন্টারনেট অব থিংস (রেইকন) অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এমআইএসটির কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল মো. নাসিম পারভেজ প্রধান অতিথি হিসেবে দুটি ইভেন্টের উদ্বোধন করেন।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী তরুণ শিক্ষার্থীরা রোবোলিউশনে উপস্থিত হয়ে তাদের রোবোটিক্স উদ্ভাবন প্রদর্শন করে।
এমআইএসটি রোবোটিক্স ক্লাবের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানটি জাতীয় পর্যায়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে, যেখানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রোবোটিক্স প্রতিযোগিতা ও চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করে। একই সঙ্গে, চতুর্থ আইইইই আন্তর্জাতিক সম্মেলন (রেইকন) চলমান ছিল, যেখানে প্রযুক্তিভিত্তিক সেশন ও কী-নোট বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।
রোবোলিউশন ২০২৫-এর কার্যক্রম শুরু হয় রেজিস্ট্রেশন ও কিট বিতরণের মাধ্যমে, পরে শহীদ ইয়ামিন অডিটোরিয়ামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে ছিল ব্যাটল অব বটস, লাইন ফলোয়িং রেস, সকার বট, কসমো ক্লেঞ্চ, ভ্যালোরান্ট গেমিং কম্পিটিশন, ভিএলএসআই ডিজাইন ও অর্ডুইনো কোড চ্যালেঞ্জ—যা এমআইএসটি ক্যাম্পাসের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা যাচাই করা ও তরুণ উদ্ভাবকদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
আইইইই সম্মেলনের সেশনগুলো রোবোলিউশনের বিভিন্ন ইভেন্টের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে রোবোটিক্স, অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আইওটি সংক্রান্ত প্রযুক্তি উপস্থাপনা ও কী-নোট বক্তৃতা ছিল।
এমআইএসটি রোবোটিক্স ক্লাব ও আইইইই বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে এই আয়োজন একাডেমিক ও পেশাজীবী মহলের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে যুক্ত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
