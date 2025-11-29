চারুকলার ভর্তি পরীক্ষা সহায়তায় ছাত্র সংগঠনগুলোর হেল্পডেস্ক

চারুকলার ভর্তি পরীক্ষা সহায়তায় ছাত্র সংগঠনগুলোর হেল্পডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার ভর্তি পরীক্ষায় আগত শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদসহ (ডাকসু) বেশ কয়েকটি ছাত্রসংগঠন হেল্পডেস্ক বসিয়েছে। তবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কোনো হেল্পডেস্ক দেখা যায়নি।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) বেলা ১১টায় শুরু হয় চারুকলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা। এর আগে থেকেই শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে শুরু করে। এ সময় তাদের এসব হেল্পডেস্ক থেকে সহায়তা নিতে দেখা যায়।
ডাকসু, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিসের হেল্পডেস্ক থেকে কলম, ফাইল, পানি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া অভিভাবকদের বিশ্রামের জন্য ঢাবির বটতলায় বসার বিশেষ ব্যবস্থা করতে দেখা যায় শিবিরকে।
খাদেমুল আহসান নামে এক ভর্তি পরীক্ষার্থী জানান, প্রথমে তো সিট কোথায়- এটাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে হেল্পডেস্ক থেকে একজন ভবন চিনিয়ে দেয়। প্রায় সব ডেস্ক থেকে কলম নিয়েছি। স্মৃতি হিসেবে রেখে দেবো এগুলো।
তবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কোনো হেল্পডেস্ক না থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে, ঢাবি শাখা ছাত্রদলের সেক্রেটারি নাহিদুজ্জামান শিপন কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
এফএআর/এমআরএম/এমএস