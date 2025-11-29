ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাস রোববার শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাস রোববার শুরু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পর্যায়ে শিক্ষাকার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে আগামীকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাস চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং ইনস্টিটিউট পরিচালকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট ডিনদের সঙ্গে সমন্বয় করে স্ব স্ব বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে অনলাইন ক্লাস শুরু করবেন। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত অনলাইন ক্লাস অব্যাহত থাকবে।
এছাড়া, ভূমিকম্প ও আফটার শকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো সংস্কারের লক্ষ্যে প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন টিমের মতামতের ভিত্তিতে শীতকালীন ছুটি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে জানানো হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলগুলোর কাঠামোগত ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের স্বার্থে গত ২৩ নভেম্বর থেকে ১৫ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে সব আবাসিক হলে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশনা দেওয়া হয়।
২২ নভেম্বর রাত ৯টায় অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক জরুরি ভার্চুয়াল সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্প ও পরবর্তী আফটারশকের কারণে শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় তাদের সার্বিক নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।
বুয়েটের বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের মতামত বিশ্লেষণ করে জানা যায়, ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতিতে আবাসিক হলগুলোতে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সামগ্রিক ঝুঁকি মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। সম্ভাব্য সংস্কারকাজ পরিচালনার সুবিধার্থে হলগুলো খালি করা প্রয়োজন বলেও মত দেন তারা।
