সংস্কারের দাবিতে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়ক অবরোধ
কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থীরা। রোববার (৩০ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা।
পরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকনুজ্জামান এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগের কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুরুল করিম উপস্থিত হন।
এসময় তিনি বলেন, আজ থেকে সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা সড়কের যে অংশগুলা সমস্যা সেখানে নতুন করে পিচ এবং ইট দিয়ে সংস্কার করে দিচ্ছি।
এদিকে প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ ছিল। এতে দীর্ঘ পাঁচ কিলোমিটার সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়।
এসময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পক্ষে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইবির আহ্বায়ক এস এম সুইট বলেন, ইবি থেকে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ পর্যন্ত মহাসড়কের বড় অংশ মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও যাত্রীরা মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে এ রাস্তায় চলাচল করছেন। বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীরা দাবি জানালেও সংস্কারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আমরা দুই জেলার প্রশাসনকে ডেকেছি। তারা এসে আমাদের দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো।
এদিকে সড়ক অবরোধ করায় ভোগান্তিতে পড়েন দূর-দূরান্তের যাত্রীরা। তারা বলেন, সড়কের অবস্থা আসলে বেহাল। তবে রাস্তা আটকে দিলে দূরের যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ বিষয়টিও বিবেচনায় আনা উচিত।
