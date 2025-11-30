ঢাবির আরও ৮ হল পরিদর্শন বুয়েট বিশেষজ্ঞ দলের

ঢাবির আরও ৮ হল পরিদর্শন বুয়েট বিশেষজ্ঞ দলের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আবাসিক হলগুলোতে ভূমিকম্প পরবর্তী কারিগরি নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আরও আটটি হল পরিদর্শন করেছে বিশেষজ্ঞ দল। রোববার (৩০ নভেম্বর) সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন সাব-কমিটি হলগুলো পরিদর্শন করে।
দুপুরে সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি ও ঢাবির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে কমিটির সদস্যরা শামসুন নাহার হল পরিদর্শন করেন। এসময় প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, শামসুন নাহার হলের প্রভোস্ট, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী, ডাকসু ও হল সংসদের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
অন্যদিকে, বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে গঠিত বিভিন্ন সাব-কমিটি দিনভর আরও সাতটি হল ও হোস্টেল পরিদর্শন করে। এগুলো হলো: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, স্যার এ এফ রহমান হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, শেখ মুজিবুর রহমান হল, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল ও অমর একুশে হল।
পরিদর্শনে বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, অধ্যাপক ড. রাকিব আহসান, অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট হলের প্রাধ্যক্ষ, ওয়ার্ডেন, আবাসিক শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলী এবং ডাকসু ও হল সংসদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে ভূমিকম্প-পরবর্তী কারিগরি নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন ও মনিটরিং নিয়ে আগামীকাল সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকাল ১১টায় কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
এফএআর/এমএমকে/জেআইএম