খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল
বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও রোগমুক্তি কামনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দোয়া মাহফিল হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) ঢাবি শাখা ছাত্রদল এই কর্মসূচির আয়োজন করে।
সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে খতমে কুরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে বাদ জোহর দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে আয়োজন শেষ হয়। মাহফিলে খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
কর্মসূচিতে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. নাছির উদ্দীন শাওন, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নূর আলম ভূঁইয়া ইমনসহ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও বিভিন্ন হল কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
দোয়া মাহফিলে আরও অংশ নেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদার, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মুজাদ্দেদী আলফেসানী এবং তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মেজবাহ-উল-ইসলাম।
