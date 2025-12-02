বিজেএ পরীক্ষা
পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়রানি বন্ধের দাবি ছাত্র সংসদগুলোর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (ডাকসু, রাকসু, চাকসু, জাকসু) ১৭তম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় পুলিশ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ১৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে গেজেট থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদ, রাকসুর জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার, চাকসুর জিএস সাঈদ বিন হাবিব এবং জাকসুর জিএস মো. মাজহারুল ইসলামের সই করা এক বিবৃতিতে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে।
ছাত্র সংসদগুলোর বিবৃতিতে জানানো হয়, ১০২ জন চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ না পাওয়া গেলে দ্রুত সংশোধিত গেজেট প্রকাশ করতে হবে। বাদপড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রয়েছেন।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দীর্ঘ প্রস্তুতি ও কঠিন প্রতিযোগিতা পেরিয়ে কমিশনের সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের চাকরির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সংবিধান, সুশাসন ও নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিপন্থি। জুলাই বিপ্লব-পরবর্তীতে পারিবারিক বা বংশীয় রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে যোগ্য প্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে হয়রানি করাও সাংঘর্ষিক বলে উল্লেখ করা হয়।
আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে ছাত্র সংসদগুলোর দাবি-
বিজেএস, বিসিএসসহ সব চাকরিতে মেধা ও যোগ্যতাকেই একমাত্র মানদণ্ড করতে হবে; পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে অযথা হয়রানি বন্ধ করতে হবে; কাউকে বাদ দিলে সুনির্দিষ্ট কারণ জানাতে হবে এবং বাদপড়া শিক্ষার্থীদের বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা নিরলস পরিশ্রম ও মেধার মাধ্যমেই সুপারিশপ্রাপ্ত হয়। তাই তাদের যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি মেধাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।
