খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় জাবি ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখা ছাত্রদল।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বাদ আসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
এ সময় শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ওয়াসিম আহমেদ অনিক বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নারী ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ হলেন খালেদা জিয়া। যিনি দেশ ও দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে আপস না করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে কারাবরণ করেছিলেন। তার কাছে দেশ ও দেশের মানুষ আগে। তিনি আজ গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।
মিলাদ মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে রোগমুক্তির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। এছাড়া সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোর রুহের মাগফেরাত কামনায় এবং তারেক রহমানের জন্যও বিশেষ দোয়া করা হয়।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/কেএইচকে