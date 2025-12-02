  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৯ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় শাবিপ্রবিতে দোয়া মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ নভেম্বর) বাদ আসর কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।

এর আগে বাদ জোহর একই স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি ও জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের (সাদা দল) আয়োজনে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাদ জোহর দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন, রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদির, ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ এছাক মিয়া প্রমুখ।

দুই দফা দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় প্রার্থনা করা হয়।

এ বিষয়ে শাবিপ্রবি ছাত্রদল শাখার সাধারণ সম্পাদক নাঈম সরকার বলেন, ‌‘বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্রের প্রতীক। তার আপসহীন মনোভাবের জন্য দেশে গণতন্ত্র পুনরুন্ধার হয়েছে। দেশের এই ক্লান্তিলগ্নে উনাকে প্রয়োজন। আমরা সবাই দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন।’

এসএইচ জাহিদ/এসআর

 

