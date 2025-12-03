জাবিতে প্রজাপতি মেলা ৫ ডিসেম্বর
এবারও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রজাপতি মেলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের কীটতত্ত্ব শাখার আয়োজনে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে ১৫তম প্রজাপতি মেলা।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার শিক্ষক লাউঞ্জে সংবাদ সম্মেলনে মেলার আহ্বায়ক ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মো. মনোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন বলেন, ‘এবার মেলায় 'বাটারফ্লাইস অফ বাংলাদেশ' বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ উন্মোচিত হবে। বইতে থাকবে ৩৬০টি প্রজাপতির প্রজাতির ছবি, প্রজাপতির বায়োলজির ও শনাক্তকারী জিনভিত্তিক তথ্য। এছাড়া প্রজাপতি পার্ক ও গবেষণা কেন্দ্রে থাকবে প্রজাপতি, প্রজাপতি বান্ধব বৃক্ষাদি ও প্রজাপতির প্রজনন ক্ষেত্রসহ উন্মুক্ত বাগান।’
এসময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বরাবর প্রজাপতি সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত স্থান নির্ধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ গাছপালা শনাক্তকরণে বৈজ্ঞানিক নামসহ চিহ্নিত করেন।
মেলায় প্রধান অতিথি থাকবেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
মেলা উপলক্ষে শুরুতে থাকছে বর্ণাঢ্য র্যালি, প্রজাপতির গল্পে পাপেট শো এবং প্রজাপতির অরিগ্যামি প্যারেড। এছাড়াও মেলায় থাকছে শিশু-কিশোরদের জন্য প্রজাপতি বিষয়ক ছবি অঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রজাপতি ও প্রকৃতি বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা, প্রজাপতি বিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী আই, দিনব্যাপী প্রজাপতির হাট দর্শন, প্রজাপতির আলোকচিত্র প্রদর্শনী, প্রজাপতি বিষয়ক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা, প্রজাপতির আদলে ঘুড়ি উড্ডয়ন, বারোয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও প্রজাপতি চেনা প্রতিযোগিতাসহ নানান আয়োজন।
এবারের মেলায় প্রজাপতি সংরক্ষণে সার্বিক অবদানের জন্য বাটারফ্লাই অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন বন্যপ্রাণী বিশারদ এবং সংরক্ষণবিদ ড. আলী রেজা খান। আর বাটারফ্লাই ইয়াং এনথুসিয়াস্ট অ্যাওয়ার্ড যৌথভাবে পাচ্ছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী সাব্বির আহমেদ শাহারিয়ার রাব্বি তন্ময় ও নূরে আফসারি।
এবারের মেলার টাইটেল স্পন্সর কিউট। প্রতিবারের ন্যায় সহযোগী সংগঠন হিসেবে থাকছে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন), আরণ্যক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ বন বিভাগ। এছাড়াও মিডিয়া পার্টনার হিসেবে থাকছে চ্যানেল আই ও রেডিও ভূমি।
২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজাপতি সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ‘প্রজাপতি মেলা’ আয়োজন করা হয়।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/আরএইচ/এমএস