ঢাবির আরও ৪ হল পরিদর্শন করলো বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল

ঢাবির আরও ৪ হল পরিদর্শন করলো বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল
ভূমিকম্প পরবর্তী বিভিন্ন আবাসিক হলের কারিগরি নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত সাব-কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও চারটি হল পরিদর্শন করেছে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিশেষজ্ঞ দলটি বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, রোকেয়া হল এবং স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হল পরিদর্শন করে।
পরিদর্শনকালে বুয়েট পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. ইশতিয়াক আহমেদ, বুয়েট পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. রাকিব আহসান, সংশ্লিষ্ট হলের প্রাধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলী, ডাকসুর কমনরুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক উম্মে সালমা, ডাকসুর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম এবং হল সংসদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের পরিদর্শন রিপোর্ট
বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের অভ্যন্তরে অবস্থিত তিনতলা বিশিষ্ট শিকদার মনোয়ারা ভবন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ভূমিকম্পের পরে ভবনটির মূল কাঠামো (বিম-কলাম) অটুট রয়েছে এবং এতে কোনো ফাটল সৃষ্টি হয়নি।
উল্লেখ্য, ভবনটি নির্মাণের পর ভবনের বাইরে কানটিলেভার অংশে ক্র্যাক (ফাটল) দেখা দেওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ অংশটি পরে ভেঙে ফেলা হয়। বুয়েটের বিশেষজ্ঞ সদস্যরা একাধিকবার ভবনটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া, বসবাসের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য পি.ডব্লিউ.ডি (ডিজাইন সার্কেল-১)-এর টিম ২০২৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর ভবনটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে। ভবনটির কাঠামোগত নকশা ও প্রাপ্ত তথ্যাদি মূল্যায়ন এবং বিদ্যমান অবস্থা পরিদর্শন করে তিনতলা বিশিষ্ট ভবনটি বর্তমান অবস্থায় নিরাপদ বসবাস উপযোগী বলে টিমের সদস্যরা মতামত দেন। সেসময় পি.ডব্লিউ.ডি (ডিজাইন সার্কেল-১)-এর মতামতের প্রেক্ষিতে ছাদের মেরামত কাজসহ ভবনের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন মেরামত কাজ করা হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার প্ল্যানের ফেজ-১ এ বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের অভ্যন্তরে প্রভোস্ট বাংলো, হাউজ টিউটর কোয়ার্টার ও তিনতলা সিকদার মনোয়ারা ভবন ভেঙে ৫০০ ছাত্রীর জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।
বিভিন্ন হলের সংস্কার কাজের অগ্রগতি: হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, সূর্যসেন হল এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের সংস্কার কাজ এগিয়ে চলেছে।
হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল
হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের মোট ১৭৫টি কক্ষের মধ্যে ৬২টি কক্ষের মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া তৃতীয় তলার কক্ষ, বারান্দার সিলিং, ড্রপ ওয়াল, পেরাপেট ওয়াল, বাথরুম, মসজিদ, ডাইনিংয়ের ছাদের ওপর ফেরোসিমেন্টের কাজ এবং রিডিং রুমের সিলিংয়ের কাজসহ নিচতলার বারান্দার সিলিংয়ের কাজ চলমান। হলের মেরামতকৃত অংশে রঙ করার কাজ ২/৩ দিনের মধ্যে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সূর্যসেন হল
সূর্যসেন হলের মোট ১৪১টি কক্ষের মধ্যে ষষ্ঠ তলার ১৬টি, পঞ্চম তলার ৪৯টিসহ ৬৫টি কক্ষ এবং ষষ্ঠ ও পঞ্চমম তলার বারান্দা/করিডোর, নিচতলার ক্যানটিন ও বাথরুমের মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য তলার কাজ চলমান। হলের মেরামতকৃত অংশে রঙ করার কাজ ২/৩ দিনের মধ্যে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল
মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের ১২১টি কক্ষের মধ্যে দক্ষিণ ব্লকের ৭টি কক্ষের কাজসহ পঞ্চম ও চতুর্থ তলার বারান্দা, দক্ষিণ ব্লকের নিচতলার পশ্চিম পার্শ্বের বাথরুম, রিডিং রুমসহ উত্তর ব্লকের ছাদের ওপর ফেরোসিমেন্টের ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া হলের অন্যান্য তলার ভেতর ও বাইরের কাজ চলমান। হলের মেরামতকৃত অংশে রঙ করার কাজ ২/৩ দিনের মধ্যে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এফএআর/ইএ