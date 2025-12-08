  2. ক্যাম্পাস

বিশেষ বৃত্তি পাবেন জবি শিক্ষার্থীরা, নীতিমালা অনুমোদন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশেষ বৃত্তি পাবেন জবি শিক্ষার্থীরা, নীতিমালা অনুমোদন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ‘বিশেষ বৃত্তি নীতিমালা-২০২৫’ অনুমোদন করেছে প্রশাসন। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম সই করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে সিন্ডিকেটের ১০৪তম সভায় নীতিমালা অনুমোদিত হয়।

নীতিমালা অনুযায়ী, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে নিয়মিত পাঁচটি ব্যাচের (স্নাতক চারটি ও স্নাতকোত্তর একটি) শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য যোগ্য হবেন। অস্বচ্ছলতা, মেধা, শ্রেণি-উপস্থিতি ও ফলাফল বাছাইয়ের মূল মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সিট পাওয়া, সচ্ছল পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় থাকা, শৃঙ্খলাভঙ্গ, পুনঃভর্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অযোগ্য হবেন।

আরও পড়ুন
জবি শিক্ষার্থীদের ‘আবাসন বৃত্তি’ কতটা যৌক্তিক, আদৌ কি মিলবে?

জানা যায়, বিভাগীয় কমিটির প্রাথমিক যাচাই শেষে কেন্দ্রীয় বিশেষ বৃত্তি কমিটি উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে। বৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাবে দেওয়া হবে। নীতিমালা চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে এবং সরকারি বরাদ্দ সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী এ সুবিধার আওতায় আসতে পারবেন।

সার্বিক বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন বলেন, আমরা নীতিমালা চূড়ান্ত করেছি। সেখানে টাইপিংয়ে একটা ভুল হয়েছে। ১ জুলাই, ২০২৬ এর স্থলে ১ জুলাই, ২০২৫ হবে।

টিএইচকিউ/বিএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।