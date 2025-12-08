  2. ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট শুরু মঙ্গলবার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
জকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট শুরু মঙ্গলবার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের কার্যক্রম মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ঢাকা মেডিকেলে শুরু হবে। কার্যক্রমটি বুধবারও (১০ ডিসেম্বর)ও চলবে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, নির্ধারিত দুই দিনে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের নতুন ভবনের ২০৪ নম্বর কক্ষে ডোপ টেস্ট নেওয়া হবে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) তালিকা-১ ভুক্ত এবং বুধবার (১০ ডিসেম্বর) তালিকা-২ ভুক্ত প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট সম্পন্ন হবে। হাসপাতালের নির্ধারিত সময়সূচি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রার্থীদের ডোপ টেস্টে অংশ নেওয়ার সময় পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) ফটোকপি ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া পরিচয়পত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, ডোপ টেস্টের সব খরচ বিশ্ববিদ্যালয় বহন করবে। পাশাপাশি জকসু নির্বাচনী আচরণবিধির ৩নম্বর শর্ত অনুযায়ী ডোপ টেস্টে অংশ নিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

এছাড়া প্রার্থীদের সুবিধার্থে ডোপ টেস্টের প্রতিদিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে দুটি করে বাস বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। বাস দুটি দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হাসপাতাল থেকে ক্যাম্পাসের উদ্দেশে ফিরতি যাত্রা শুরু করবে।

টিএইচকিউ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।