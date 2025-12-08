রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন স্থগিত

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন স্থগিত
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের তারিখ স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল রোববার (৭ ডিসেম্বর) সমাবর্তন কমিটির এক সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রশাসন দপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তি মাধ্যম বিষয়টি জানানো হয়৷
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সমাবর্তন রেজিস্ট্রেশনের তারিখ পরিবর্তন, রেজিস্ট্রেশন ফি কমানোসহ বেরোবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উত্থাপিত দাবি-দাওয়ার আবেদন আমলে নিয়ে এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সুবিধা এবং সমাবর্তনের সার্বিক সফলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সুবিধাজনক সময়ে বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের নতুন তারিখ ঘোষণাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হবে।
এ বিষয়ে সমাবর্তন কমিটির আহ্বায়ক ড. মো. তাজুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো বিবেচনা করে এবং সামনে জাতীয় নির্বাচন হওয়ায় আমরা আপাতত সমাবর্তন স্থগিত রেখেছি। এছাড়া রেজিস্ট্রেশন ফি কতটুকু কম করা যায়, সেই বিষয়টা আলোচনা করবো। জাতীয় নির্বাচনের পরে সমাবর্তন করা হবে।
