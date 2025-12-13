ঢাবির ইতিহাস বিভাগের ১৯তম পুনর্মিলনী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ১৯তম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৬-২০২৭ সেশনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। পুনর্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. আহমেদ কামাল। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এতে বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন।
দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল স্মৃতিচারণ, আড্ডা, সম্মাননা প্রদান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং বিভিন্ন প্রীতি-আলাপ। প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের ক্যাম্পাসজীবনের নানা স্মৃতি তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৬-২০২৭ সেশনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন- সভাপতি: আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী (১৯৬৫), সাধারণ সম্পাদক: অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন (চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ)।
সহ-সভাপতি: অধ্যাপক আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, অধ্যাপক ড. আশা ইসলাম নাঈম (১৯৮৫), এ কে এম তারিকুল ইসলাম দুলাল (১৯৯১)। কোষাধ্যক্ষ: মো. মিজানুর রহমান (১৯৮৩), যুগ্ম সম্পাদক: অধ্যাপক এম এ কাউসার (২০০০), নজির আহমেদ সিমাব (১৯৯৫), প্রচার সম্পাদক: মজুমদার জুয়েল। এছাড়া মোট ২২ জন সদস্য নিয়ে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।
পুনর্মিলনীতে ইতিহাস বিভাগের বরেণ্য আটজন শিক্ষককে সম্মাননা দেওয়া হয়। তারা হলেন- অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. আহমেদ কামাল, অধ্যাপক ড. এম দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. এম মোফাখখারুল আলম, অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন, অধ্যাপক ড. শরীফ উল্লাহ ভূইয়া, অধ্যাপক ড. আহমেদ আব্দুল্লাহ জামাল ও অধ্যাপক ড. রানা রাজ্জাক।
অনুষ্ঠানে ১৯৯১ ব্যাচের অ্যালামনাই তাদের প্রয়াত বন্ধু সহযোগী অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন সাকী-এর নামে বৃত্তি প্রদানের জন্য ৫ লাখ টাকা দেন। এছাড়া ১৯৮৪ ব্যাচের পক্ষ থেকে ২ লাখ টাকা শিক্ষার্থী সহায়তা তহবিলে দেওয়া হয়।
বিকেলে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন কোক স্টুডিও বাংলার গায়ক ইমন চৌধুরী ও তার দল, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে।
দিনব্যাপী নানা কার্যক্রম, সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলন ও স্মৃতিচারণায় মুখর হয়ে ওঠে ইতিহাস বিভাগের এই পুনর্মিলনী। অনুষ্ঠানটি প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মাঝে প্রজন্ম-সংযোগ ও সৌহার্দ্যের সেতুবন্ধ তৈরি করে।
