  2. আন্তর্জাতিক

ইমরান খানের নির্দেশে রাজনৈতিক কমিটি পুনর্গঠন করলো পিটিআই

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪০ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ইমরান খানের নির্দেশে রাজনৈতিক কমিটি পুনর্গঠন করলো পিটিআই
ইমরান খান/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) তাদের রাজনৈতিক কমিটি পুনর্গঠন করেছে। নতুন এই কমিটিতে মোট ২৩ জন সদস্য রয়েছেন, যার মধ্যে তেহরিক তাহাফুজ আইন-ই-পাকিস্তান (টিটিএপি)-এর প্রতিনিধিরাও অন্তর্ভুক্ত।

পিটিআই মহাসচিব সালমান আকরাম রাজা ও অতিরিক্ত মহাসচিব ফিরদৌস শামিম নকভির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কমিটিটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে বলে শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) দ্য নিউজ জানিয়েছে।

আগের প্রায় ৪০ সদস্যের কমিটির বিপরীতে, নতুন এই কমিটি দলটির সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এবং দল এর বিভিন্ন শাখা ও অন্যান্য কমিটির সব সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম তদারক করবে।

এই রাজনৈতিক কমিটি জাতীয় পরিষদ, সিনেট এবং প্রাদেশিক পরিষদসমূহে—গিলগিট-বালতিস্তান ও আজাদ জম্মু ও কাশ্মীরের পরিষদসহ—দলের সংসদীয় দলগুলোর অনুসরণযোগ্য নীতিমালাও নির্ধারণ করবে।

কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন পিটিআই চেয়ারম্যান গওহার আলী খান, মহাসচিব সালমান আকরাম রাজা, শামিম নকভি, শেখ ওয়াকাস আকরাম, খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি, আল্লামা রাজা নাসির আব্বাস এবং মাহমুদ খান আছাকজাই।

অন্য সদস্যরা হলেন ওমর আইয়ুব, শিবলি ফারাজ, মইন কুরেশি, মালিক আহমদ খান ভাচার, সাজ্জাদ বুরকি, আলিয়া হামজা, জুনেইদ আকবর, হালিম আদিল শেখ, দাউদ কাকার, খালিদ খুরশীদ, সরদার কাইয়ুম নিয়াজি, আসাদ কাইসার, আমির দোগার, ফাওজিয়া আরশাদ, কানওয়াল শাওজাব এবং লাল চাঁদ মালহি।

এদিকে, পিটিআইয়ের সাবেক তথ্য সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আকবর এস বাবর দাবি করেছেন, নতুন ২৩ সদস্যের রাজনৈতিক কমিটি গঠন অসাংবিধানিক, অবৈধ এবং পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

প্রতিক্রিয়ায় বাবর উল্লেখ করেন, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাকিব নিসারের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চ রায় দিয়েছিল যে কোনো দণ্ডিত ব্যক্তি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ নিতে পারে না, এবং এ ধরনের সব কার্যক্রমই সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, পিটিআইয়ের লেটারহেডে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে যে নতুন রাজনৈতিক কমিটি পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের নির্দেশে গঠিত হয়েছে, যিনি আদালত কর্তৃক দণ্ডিত।

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে লিখিতভাবে জানিয়েছে যে বর্তমানে পিটিআইয়ের কোনো কর্মকর্তা বা সংগঠনের আইনগত বৈধতা নেই।

সূত্র: জিও নিউজ

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।