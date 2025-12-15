  2. ক্যাম্পাস

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাবিতে যেসব কর্মসূচি থাকছে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৭ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এসব কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়। ঢাবির জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার ভোর ৬টা ২০ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এরপর সকাল সাড়ে ৬টায় উপাচার্য ভবন-সংলগ্ন স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জমায়েত অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে।

এদিন সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় ছাত্র-শিক্ষককেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত, নৃত্যকলা ও থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ যৌথভাবে অংশ নেবে।

দিবসটি উপলক্ষে বাদ আসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিয়াসহ বিভিন্ন হল ও আবাসিক এলাকার মসজিদে শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনায় বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য উপাসনালয়ে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া কলা ভবন, কার্জন হল, টিএসসি ও স্মৃতি চিরন্তনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে। আবাসিক হলগুলোতে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চিত্র, চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

