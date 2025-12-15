  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত ‘সম্মিলিত সাস্টিয়ান ঐক্য’ নামে প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩ পদের বিপরীতে ছাত্রদলের ২২ সদস্যের প্যানেলে ‘মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক’ পদে কোনো প্রার্থী রাখা হয়নি।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর ১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা দেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।

জানা যায়, যেখানে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩টি পদের বিপরীতে ২২ পদে প্রার্থী দিয়েছে ছাত্রদল। তাদের এই প্যানেলে ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক পদে একজন নারী প্রার্থী নির্বাচন করবেন।

প্যানেলে মাত্র ১ জন নারী প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে নাছির উদ্দীন বলেন, এতবড় একটি প্যানেলে মাত্র একটি পদে নারী প্রার্থী, বিষয়টি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে আমাদের কনসার্নে থাকবে। এটিকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, এখানে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা ছিল। আমরা অনেককে চেষ্টা করেছি আমাদের প্যানেলে আনতে, বিশেষ করে নারী প্রার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনের বিষয়ে। সেই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে কাটিয়ে আমরা ভবিষ্যতে কোনো ছাত্রসংসদ নির্বাচনে বা এখানে (শাবিপ্রবিতে) আবার ছাত্রসংসদ নির্বাচন হয়, এগুলো কাটিয়ে উঠার প্রয়াস আমাদের অব্যাহত থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদকের ব্যাপারে তিনি বলেন, যেহেতু এটি এখন পর্যন্ত ইনক্লুসিভ প্যানেলের মধ্যে রয়েছে, ফলে এই পদটিতে আমরা এখনো প্রার্থী ঘোষণা করতে পারিনি। কিন্তু অন্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা এখনো চলমান। আলোচনা সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছালে আমরা হয়ত তাকেও আমাদের প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারব। কিন্তু বিষয়টি এমন নয় যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পদটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। টেকনিক্যাল কারণে এই পদটিতে আমরা এখনো প্রার্থী দিতে পারিনি, তবে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

