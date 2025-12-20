প্রথম আলো-ডেইলি স্টার ভবনে অগ্নিসংযোগ, জবিসাসের নিন্দা
প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার ভবনে সংঘটিত হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (জবিসাস)। একই সঙ্গে এসব ন্যক্কারজনক ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।
শুক্রবার জবিসাসের এক বিবৃতিতে সভাপতি ইমরান হুসাইন ও সাধারণ সম্পাদক মাহতাব লিমন এক যৌথ বিবৃতিতে এই প্রতিবাদ জানান।
প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, গণমাধ্যম কার্যালয়ে পরিকল্পিত হামলা স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর সরাসরি আঘাত। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের সহিংসতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
বিবৃতিতে তারা বলেন, সাংবাদিক সমাজ আজ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। সংবাদকর্মীদের পাশাপাশি তাদের পরিবারও গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সংবাদমাধ্যমে হামলা মানেই সত্য ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করার অপচেষ্টা। হামলার সময় দ্য ডেইলি স্টার ভবনের সামনে দায়িত্ব পালনকালে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও নিউ এইজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তা করার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। একজন জ্যেষ্ঠ সম্পাদককে এভাবে হেনস্তা করা সাংবাদিক সমাজের জন্য অপমানজনক ও ভীতিকর নজির।
এছাড়া খুলনায় সাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক ও ক্ষোভ প্রকাশ করে জবিসাস নেতারা বলেন, সাংবাদিক হত্যার বিচারহীনতা অব্যাহত থাকলে পেশাগত নিরাপত্তা আরও হুমকির মুখে পড়বে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানানো হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি অবিলম্বে গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশা করছে।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইমরান হুসাইন বলেন, আমরা আশা করেছিলাম বর্তমান সময়ে গণমাধ্যম আরও বেশি স্বাধীন হবে কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। গণমাধ্যমের ওপর আঘাত হানা মানে বাকস্বাধীনতা লুণ্ঠন করা। ফ্যাসিবাদী আচরণ গণমাধ্যমের সঙ্গে ফ্যাসিবাদী আচরণ না করার আহ্বান জানাই।
