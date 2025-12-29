জকসু নির্বাচন মঙ্গলবার, বিভিন্ন প্যানেল থেকে লড়ছেন যারা

জকসু নির্বাচন মঙ্গলবার, বিভিন্ন প্যানেল থেকে লড়ছেন যারা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ-২০২৫ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, এবারের জকসু নির্বাচনে পদভিত্তিক প্রার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ভিপি পদে ১২ জন, জিএস পদে নয়জন, এজিএস পদে আটজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে প্রত্যেকে সাতজন প্রার্থী রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এবং আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে ৫ জন করে প্রার্থী লড়ছেন। আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৮ জন করে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ৭ জন, পরিবহন সম্পাদক পদে ৪ জন, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে ১০ জন এবং পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক পদে ৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাহী সদস্য পদে লড়ছেন ৫৭ জন প্রার্থী। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার ১৬ হাজার ৭২৫ জন।
শিবিরের ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল
জকসু নির্বাচন সামনে রেখে প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির। আপ বাংলাদেশ, ইনকিলাব মঞ্চ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ নামে সম্মিলিত প্যানেল গঠন করেছে তারা।
প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থী হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে শাখা শিবিরের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম আরিফ এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে আপ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সদস্য মাসুদ রানা।
অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের বিভিন্ন পদে যারা লড়বেন—
মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক মো. নূরনবী, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ইব্রাহীম খলিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক সুখীমন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক নুর মোহাম্মদ, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক হাবিব মোহাম্মদ ফারুক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নবীন জয়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক নাহিদ হাসান রাসেল, ক্রীড়া সম্পাদক জারজিস আনোয়ার নাইম, পরিবহন সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান এবং পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক মো. সোহাগ আহমেদ।
নির্বাহী সদস্য পদে মনোনয়ন পেয়েছেন শান্তা আক্তার, সালেম হোসেন সিয়াম, ফাতেমা আক্তার অওরীন, আকিব হাসান, হাফেজ কাজী আরিফ, মো. মেহেদি হাসান ও আব্দুল্লাহ আল ফারুক।
ছাত্রদল ও ছাত্র অধিকারের ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেল
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ নামের সমন্বিত প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।
ঘোষিত প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) হিসেবে রয়েছেন শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি একেএম রাকিব। সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত হয়েছেন শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খাদিজাতুল কুবরা এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য বিএম আতিকুর রহমান তানজিল।
এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক পদে অনিক কুমার দাস, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে নুসরাত চৌধুরী জাফরিন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মো. মাশফিকুল ইসলাম রাইন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে আল শাহরিয়ার শাওন, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে লড়বেন অর্ঘ্য শ্রেষ্ঠ দাস। আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে অপু মুন্সী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে তাকরিম আহমেদ, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. কামরুল হাসান নাফিজ, পরিবহন সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মাহিদ হাসান, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে মো. আনন বিন রহমান এবং পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক পদে লড়বেন রিয়াসাল রাকিব।
প্যানেলের নির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচন করবেন ইমরান হাসান ইমন, সাদমান সাম্য, সুলতান মাহমুদ শুভ, মনিরুজ্জামান মনির, তৌহিদুল ইসলাম তানিম ও মো. আরিফুল ইসলাম আরিফ। আরেকজন নির্বাহী সদস্যের নাম পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।
বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলোর ‘মওলানা ভাসানী ব্রিগেড’ প্যানেল
‘মওলানা ভাসানী ব্রিগেড’ নামে প্যানেল দিয়েছে বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলো। এ প্যানেলের হয়ে নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন গৌরব ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ইভান তাহসীব এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে শামসুল আলম মারুফ।
প্যানেলে নয়টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যরা অংশ নিয়েছেন। সংগঠনগুলো হলো— সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, উদীচী শিল্পী-গোষ্ঠী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাষ্ট্রচিন্তা, চিন্তক সাহিত্য পত্রিকা, জবি ব্যান্ড মিউজিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্টস ইউনিয়ন।
এছাড়া মওলানা ভাসানী ব্রিগেড প্যানেলে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক পদে রয়েছেন খিজির আল সিফাত, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে মশিউর রহমান ভূঁইয়া জয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে রিয়াদ হোসেন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মং প্র মারমা, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে আফিকা লেবিন মৌমি।
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে জোয়ান অফ আর্ক সুকন্যা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে সালমান সাদ, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মুগ্ধ আনন, পরিবহন সম্পাদক পদে মোহাম্মদ মাহিন, সমাজসেবা সম্পাদক পদে আমরিন জাহান অপি এবং পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক পদে সায়্যিদা মুবাশ্বিরা মনোনীত হয়েছেন।
প্যানেলে নির্বাহী সদস্য পদে প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন সুমাইয়া আবেদীন রিতিকা, তাজওয়ার ইসলাম, সাগ্নিকা চক্রবর্তী, রৌদ মুক্তাদির, শাহরিয়ার আদিব, রিতিকা (রিদি জাফরাত) ও পল্লব কুমার।
ছাত্রশক্তির ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেল
বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্রশক্তির উদ্যোগে ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে কিশোর আনজুম সাম্য, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে শাখা ছাত্রশক্তির সভাপতি মো. ফয়সাল মুরাদ এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে শাহিন মিয়া নির্বাচন করছেন।
এ ছাড়া শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে মেহেরুননেসা হিমু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মো. ইমরান হোসেন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে তারেক সাদিদ, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে জিহাদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে শাহিনুর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে মো. রাতুল হাসান, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ফেরদাউস সোহান, পরিবহন সম্পাদক পদে মুশফিক, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে ফেরদাউস শেখ এবং পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক পদে আমিনুল মনোনীত হয়েছেন।
নির্বাহী সদস্য পদে লড়বেন কামরুল হাসান রিয়াজ, হাসান মাহমুদ সাজ্জাদ, হাসান মাহমুদ সাকিব, অর্ণা, জাবির খান, সজীব মৃধা ও পিয়ারুল।
স্বতন্ত্র প্রার্থীরা
এবার জকসু নির্বাচনে বিভিন্ন পদে স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সহসভাপতি (ভিপি) পদে স্বতন্ত্রভাবে লড়বেন মাসরুফ আহমেদ, জীবন সরকার সাদিত, রাছেল, ইয়াসিন আহমেদ, মাহমুদ হোসেন তানজীদ, মো. রাকিব হাসান, আল ইমরান হোসেন ও চন্দন কুমার দাস।
সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়বেন খন্দকার সালিল আলম (আরাফ), উম্মে হানি সেবা, শাহ আহমাদ রেজা, মো. রাশিদুল ইসলাম (রাশেদ) ও মোছা. উম্মে মাবুদা।
সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মো. রিফাত ইসলাম, তামজীদ ইমাম (অর্নব), মো. শরীফ হোসেন ও এস. এম. সরোয়ার হোসাইন।
স্বতন্ত্রভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক পদে লড়ছেন খায়রুল হাসান আকাশ; শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে মো. আশরারুর হাসিব, মো. আরিফুজ্জামান তানজীর ও মো. শাহরিয়ার জুবায়ের; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে সায়েদ সিদ্দিকী, মো. তানভীর মাহমুদ (শিহাব) ও মোহাম্মদ সাইফ; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মো. ওমর ফারুক, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে মো. মাসুদ আহম্মাদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে মো. আবিদ হাসান বাধন, মো. রাকিব হোসেন, মো. আল মাহমুদ ও মো. আকাশ মিয়া; সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে শুভ্রা মন্ডল, মো. জাহিদুল ইসলাম সজিব ও ফয়সাল কবির; ক্রীড়া সম্পাদক পদে মো. শাউন আহেদ, মো. মাজহারুল ইসলাম, মো. তাসনিমুল হাসান ও আব্দুল্লাহ সালেহ চৌধুরী, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে মিয়াদ আহমেদ শুভ, মো. আল আমিন, ছোটন পাল, মো. জুবায়ের ইসলাম, মুহাম্মদ মইন উদ্দিন হাসান ও সুজন চন্দ্র সুকুল; পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক পদে মাহিন হাসান ও মোহাম্মদ ইমন আহমেদ লড়ছেন।
স্বতন্ত্রভাবে নির্বাহী সদস্য পদে লড়ছেন ২৯ জন—
শৈশব দাস, মো. নাজমুল হক অনন্ত, মুশফিকুর রহমান, মো. রাকিব মিয়া, খালিদ হাসান, মো. সাগর উদ্দিন, সাকিব আহমেদ, মো. আল শাহরিয়ার খান, সাদমান সাকিন, মো. জাহিদুল ইসলাম রিফাত, ছবুর কাজী, এ এন এম মিনহাজুল হক, মো. আশিকুর রহমান আকাশ, মো. আবু রায়হান চৌধুরী রনি, মো. সিহাব আলী, আশিক আহেদ রাতুল, মো. ইশতিয়াক মাহমুদ নাসিফ, আহনাফ আতিফ, অবন্তি রায়, মো. জাহিদ হাসান, সাইহান আহমেদ, মো. তাফহীম রাফি, মোহাম্মদ হোসাইন, আতিকুর রহমান, হাসনান আল সাবিত, রবিউল হাসান তাজ, মো. গোলাম মোস্তফা, আস্রাফুল ইসলাম ও আজিজুল হক সৌরভ।
হল সংসদ
হল সংসদের ১৩টি পদের বিপরীতে লড়ছেন মোট ৩৩ জন প্রার্থী। এর মধ্যে ভিপি পদে ৩ জন, জিএস পদে ৩ জন, এজিএস পদে ২ জন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ২ জন, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ৪ জন, পাঠাগার সম্পাদক পদে ২ জন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ২ জন, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে ৩ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ৪ জন এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
হল সংসদ নির্বাচনে তিনটি প্যানেল অংশ নিচ্ছে— শিবির সমর্থিত প্যানেল অদম্য জবিয়ান ঐক্য, ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল অপরাজিতা এবং ছাত্র ফ্রন্ট (বাম) সমর্থিত প্যানেল রোকেয়া পর্ষদ।
অদম্য জবিয়ান ঐক্য
শিবির সমর্থিত প্যানেল অদম্য জবিয়ান ঐক্য থেকে ভিপি পদে লড়বেন মোছা. জান্নাতুল উম্মি তারিন, জিএস পদে সুমাইয়া তাবাসসুম এবং এজিএস পদে রেদওয়ানা খাওলা।
এছাড়াও সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সাদিয়া আফরোজ, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে ফাতেমা-তুজ-জোহরা, পাঠাগার সম্পাদক পদে ফাতেমা তুজ জোহরা সামিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক পদে সাবিকুন নাহার, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে ফারজানা আক্তার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মাসুমা আক্তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
কার্যনির্বাহী সদস্য পদে লড়বেন সাবরিন আক্তার, মোছা. সায়মা খাতুন, রাফিয়া পারভীন কণা ও নওশিন বিনতে আলম।
অপরাজিতার অগ্রযাত্রা
ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল অপরাজিতার অগ্রযাত্রায় ভিপি পদে লড়বেন ফারজানা আক্তার রিমি, জিএস পদে সাদিয়া সুলতানা নেলি এবং এজিএস পদে শেখ তাসলিমা জাহান মুন।
এছাড়াও সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ফারজানা আক্তার টুম্পা, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে সানজিদা আক্তার, পাঠাগার সম্পাদক পদে তানজিলা আক্তার, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ইসমাত জাহান ইন্তিয়া, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে আর্ণিকা আরাফাত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে তাকওয়া লিছান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
কার্যনির্বাহী সদস্য পদে প্রার্থীরা হলেন খাদিজা আক্তার দিয়া, সিদরাতুল মুনতাহা তাওহীদা, শাকিলা ইয়াসমিন তৃপ্তি ও লস্কর রুবাইয়াত জাহান।
রোকেয়া পর্ষদ
ছাত্র ফ্রন্ট (বাম) সমর্থিত প্যানেল রোকেয়া পর্ষদ থেকে ভিপি পদে লড়বেন খাদিজাতুল কুবরা, জিএস পদে জান্নাতুল ফেরদৌস নাদিয়া, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে রেমি চাকমা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মাছাইয়েং মার্মা।
স্বতন্ত্রভাবে সংস্কৃতি সম্পাদক পদে লড়বেন নুসরাত ইমরোজ মিম, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদে মোছা. মার্জিয়া এনাম হিয়া এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মোছা. খাদিজা খাতুন।
একনজরে জকসু নির্বাচন
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, জকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ১৬ হাজার ৪৪৫ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ হাজার ৪৭৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ৮ হাজার ১৭০ জন। কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট প্রার্থী ১৮৭ জন।
এবারের জকসু নির্বাচনে মোট প্যানেল চারটি ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, ছাত্রশক্তি ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থী ৯ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৯ জন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ৮ জন।
আগামীকাল ৩০ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
