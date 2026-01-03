চবির ‌‘ডি’ ইউনিটের পরীক্ষায় উপস্থিতি হার ৯২ শতাংশ

চবির ‘ডি’ ইউনিটের পরীক্ষায় উপস্থিতি হার ৯২ শতাংশ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এনায়েন উল্ল্যা পাটওয়ারী।
চবির ভর্তি পরীক্ষা গতবছরের মতো এবারও তিনটি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে ‘ডি’ ইউনিটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন ১৯ হাজার ২২২ জন শিক্ষার্থী। এ কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিলেন ১ হাজার ৪৩৮ জন, উপস্থিতির হার ৯৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন ২১ হাজার ৭৭ জন শিক্ষার্থী। এ কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিলেন ২ হাজার ২৯৪ জন, উপস্থিতির হার ৯০ দশমিক ১৮ শতাংশ।
অন্যদিকে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেন ৭ হাজার ৬৯ জন শিক্ষার্থী। এ কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিলেন ৫২৬ জন, উপস্থিতির হার ছিল ৯৩ দশমিক ০৭ শতাংশ।
‘ডি’ ইউনিটে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধীনে ৯টি বিভাগ, আইন অনুষদের অধীনে আইন বিভাগ, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত দুটি বিভাগ রয়েছে। এ ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা ৮৪৯টি। এসব আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়ে ৫১ হাজার ৫০৫ জন শিক্ষার্থীর। সে হিসাবে প্রতিটি আসনের বিপরীতে গড়ে প্রায় ৬০ জন পরীক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।
মোট আবেদনের মধ্যে তিনটি কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন ৪৭ হাজার ৩৬২ জন এবং অনুপস্থিত ছিলেন ৪ হাজার ১৪৭ জন। সব মিলিয়ে ইউনিটটিতে ভর্তি পরীক্ষায় গড় উপস্থিতির হার ছিল ৯১ দশমিক ৯৯ শতাংশ।
