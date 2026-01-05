চবি মেডিকেল সেন্টারে ফিজিওথেরাপি ইউনিটের উদ্বোধন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড স্পোর্টস ইনজুরি রিহ্যাব ইউনিটের বিকেলের শিফট উদ্বোধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে এটি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইয়াহ্ইয়া আখতার।
ফিজিওথেরাপি ইউনিটে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সেবা চালু থালবে। এখানে শরীর ও হাঁটু ব্যথাসহ খেলাজনিত সব ইনজুরির জন্য সেবা নিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
উদ্বোধনের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ইয়াহ্ইয়া আখতার বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব নেওয়ার পর স্বাস্থ্যখাত এবং মেডিকেল সেন্টারের সংস্কার অগ্রাধিকারে রেখেছি। রাতারাতি কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। আমরা পর্যায়ক্রমে কাজ করছি। মেডিকেলে সেন্টারে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ দিয়েছি। নতুন করে ফিজিওথেরাপি ইউনিট চালু করা হয়েছে। এখান থেকে শিক্ষার্থীরা সেবা নিতে পারবে।’
এসময় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, চবি মেডিকেল সেন্টারের ফিজিওথেরাপি ইউনিটের প্রধান মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, চাকসুর ভিপি ইব্রাহিম রনি, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।
