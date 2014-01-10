জকসু নির্বাচন
ছাত্রদল প্যানেলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ ইউটিএলের
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে শিক্ষকদের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল)।
অভিযোগে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্যানেলের পক্ষ থেকে ব্যালট নম্বর সংবলিত বই ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়েছে, যা নির্বাচনি আচরণবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তুলে ধরেন ইউটিএলের সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. বিলাল হোসাইন।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলেছি। একটি পোলিং এজেন্টের হাতে একটি বড় বই দেখা গেছে, যেখানে ব্যালট নম্বর সংবলিত তথ্য রয়েছে। কয়েকটি কেন্দ্রে আমরা এমন বই পেয়েছি, যেখানে স্পষ্টভাবে ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের নাম উল্লেখ আছে।
তিনি আরও বলেন, এখানে কে করেছে, সেটাই শুধু বিষয় নয় এই ধরনের তালিকা কীভাবে তৈরি হলো এবং কীভাবে তা পোলিং এজেন্টদের হাতে পৌঁছালো, সেটাই বড় প্রশ্ন। আমরা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছি। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।
সংবাদ সম্মেলনে ইউটিএলের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
টিএইচকিউ/এমআরএম/জেআইএম