জকসু নির্বাচন: দুপুরের পর বাড়ছে ভোটার উপস্থিতি

জকসু নির্বাচন: দুপুরের পর বাড়ছে ভোটার উপস্থিতি
শীতের কনকনে সকাল পেরিয়ে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। কোথাও কোথাও ভোট দিতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ঘণ্টাখানেক।
পরীক্ষা স্থগিত থাকলেও ভোটের টানে কুমিল্লার বাড়ি থেকে ক্যাম্পাসে ছুটে এসেছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী সানজিদা আফরিন। হল সংসদে ভোট দেওয়া শেষে কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, শীত আছে, লাইনও লম্বা। তবু ভোট দিতে এসে ভালো লাগছে। সামনে প্রায় ৫০ জন আছে, কিন্তু ২০ বছর পর ভোটের সুযোগ বলে কষ্ট মনে হচ্ছে না।
বেলা গড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটকেন্দ্রের সামনে সারি দীর্ঘ হচ্ছে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মনসুর আলম জানান, প্রায় এক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটকক্ষে পৌঁছেছেন তিনি। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, লাইনের একদম শেষে দাঁড়ানোর সময় সামনে ২৫-৩০ জন ছিল। ভোট দিতে সময় লেগেছে প্রায় ৪৫-৫০ মিনিট। তবে ভোট দিতে পেরে স্বস্তি লাগছে।
দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক শিক্ষার্থীই বলছেন, শীত বা সময় কোনোটাই তাদের নিরুৎসাহিত করতে পারেনি।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মাহিন সরকার বলেন, বেলা যত বাড়ছে, ভিড় তত বাড়ছে। এটা প্রমাণ করে জকসু নির্বাচন শিক্ষার্থীদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫। এ নির্বাচনকে ঘিরে পুরো ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। ২০ বছরের অচলায়তন ভেঙে আজ ১৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।
