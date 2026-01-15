রাবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু শুক্রবার, আসনপ্রতি লড়বেন ৬৭ শিক্ষার্থী

রাবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু শুক্রবার, আসনপ্রতি লড়বেন ৬৭ শিক্ষার্থী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) থেকে। তিন ইউনিটের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ২ লাখ ৭২ হাজার ৬২৬ শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন। ফলে প্রতি আসনে লড়বেন ৬৭ জন শিক্ষার্থী।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামীকাল (শুক্রবার) ‘সি’ ইউনিটের মধ্য দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) ‘এ’ ইউনিট এবং ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ‘সি’ এবং ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষা বেলা ১১টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত দুই শিফটে অনুষ্ঠিত হবে।‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত।
এবার ৪ হাজার ১৭টি আসনের বিপরীতে ২ লাখ ৭২ হাজার ৬২৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ‘এ ইউনিটে ১ লাখ ১৫ হাজার ৫১৫ জন, ‘বি’ ইউনিটে ৩০ হাজার ৮৮৬ জন এবং ‘সি’ ইউনিটে ১ লাখ ২৬ হাজার ২২৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবেন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সুবিধার্থে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল সহ পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে এবারের ভর্তি পরীক্ষা।
এবার রাজশাহী কেন্দ্রে ৬৮ হাজার ৪৯০ জন, ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ১ লাখ ১৯ হাজার ১৯ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ১৭ হাজার ৬৪৬ জন, খুলনা অঞ্চলে ২৩ হাজার ৯০৯ জন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ সন্নিহিত দুই ভেন্যুতে ৩৮ হাজার ২৫৭ জন এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ৫ হাজার ৩০৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবেন।
ভর্তি পরীক্ষা এক ঘণ্টাব্যাপী এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা শুরুর অন্তত ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করতে হবে এবং পরীক্ষা চলাকালে কোনো পরীক্ষার্থী কক্ষের বাইরে যেতে পারবে না।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। ভর্তি পরীক্ষা কমিটি, প্রকটতর দপ্তর, আইসিটি সেন্টার, ছাত্র-উপদেষ্টা দপ্তর, পরিবহণ ও হল প্রশাসনসহ স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সমন্বিতভাবে কাজ করছে।
ভর্তি সংক্রান্ত সব তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে পাওয়া যাবে।
মনির হোসেন মাহিন/এনএইচআর/এমএস