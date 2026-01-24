‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ হলো রাবির ভর্তিযুদ্ধ

‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ হলো রাবির ভর্তিযুদ্ধ
ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ তথা ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত রাজশাহীসহ দেশের পাঁচটি বিভাগীয় শহরের আঞ্চলিক কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ‘বি’ ইউনিটের অধীনে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ৬টি বিভাগ ও আইবিএ-তে ভর্তির সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। এ বছর এই ইউনিটে ৫টি আসন বৃদ্ধি করে মোট আসন সংখ্যা ৫৬৪টি করা হয়েছে। এর মধ্যে বাণিজ্য শাখার জন্য ৩৭৫টি, বিজ্ঞান শাখার জন্য ১৫৮টি এবং মানবিক শাখার জন্য ৩১টি আসন বরাদ্দ রয়েছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, পরীক্ষা শুরুর আগে থেকেই কেন্দ্রগুলোতে ছিল ভর্তিচ্ছু ও অভিভাবকদের উপচে পড়া ভিড়। জালিয়াতি রোধে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিতে দেওয়া হয়নি। এর আগে ১৬ জানুয়ারি 'সি' ইউনিট ও ১৭ জানুয়ারি 'এ' ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
ভর্তি পরীক্ষার সার্বিক বিষয় নিয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, আজকের ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষায় মোট ৩০ হাজার ৮৮৬ জন আবেদনকারী ছিল। রাজশাহীসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশালের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
উপাচার্য আরও বলেন, প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, রাজশাহী কেন্দ্রে উপস্থিতির হার ৯০ শতাংশের উপরে। মিডিয়া, পুলিশ প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের সম্মিলিত সহযোগিতায় আমরা এবারের ভর্তি পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। এজন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
