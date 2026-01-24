ঢাবির ইতিহাস বিভাগের নবীনবরণ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। খণ্ডকালীন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। সহযোগী অধ্যাপক ড. শহিদুল হাসান স্বাগত বক্তব্য দেন।
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, ইতিহাস বিভাগ আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। প্রায় একশ বছর যাবৎ এই বিভাগের অ্যালামনাইরা দেশ ও জাতির কল্যাণে কৃতিত্বের সঙ্গে ভূমিকা রেখে চলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত পরিবেশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সৌন্দর্য। তবে সেই পরিবেশের সঠিক ব্যবহার করতে হবে। নিজ পরিবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারেও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সেইসঙ্গে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে হবে। অ্যাকাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমে পারদর্শী হওয়ার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।
এ সময় অনুষ্ঠানে অনার্স ও মাস্টার্সের সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী আটজন শিক্ষার্থীকে অ্যাকাডেমিক রোল অব অনার প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা হলেন- শাজিয়া খানম আনিকা, মো. বোরহান উদ্দিন, আসিয়া হোসেন মালিহা ও মায়মুনা আক্তার এবং মনীষা রানী মহন্ত, শিউলি মোল্লা, রুপম রোদ্দুর ও মাহামুদ সিকদার। এছাড়া, খেলাধুলায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য দুইজনকে অ্যাথলেটিক রোল অব অনার দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা হলেন-মো. মারুফ হাসান ও রমা বর্মণ।
এফএআর/এমআরএম