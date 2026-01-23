ঢাবির কেন্দ্রীয় মসজিদের উন্নয়নে সহায়তার আশ্বাস ধর্ম উপদেষ্টার

ঢাবির কেন্দ্রীয় মসজিদের উন্নয়নে সহায়তার আশ্বাস ধর্ম উপদেষ্টার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় মসজিদের উন্নয়নে সহায়তার আশ্বাস দিলেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি বলেন, মসজিদের উন্নয়নে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু সহায়তা দেওয়া হবে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ঢাবির কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ের পর মসজিদটির সংস্কার পরবর্তী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, এরই মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বুক কর্নার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঢাবির মতো একটি বুক কর্নার গড়ে তোলার বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অব গভর্নরসের সভায় আলোচনা করার কথা জানান উপদেষ্টা।
এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন শিক্ষা চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রক্টর ও ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতাদের সাথে আলোচনা করে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান উপদেষ্টা।
এসময় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, প্রক্টর ড. সাইফুদ্দীন আহমদ ও ডাকসুর ভিপি আবু সাদিক কায়েম উপস্থিত ছিলেন।
ঢাবির কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) তত্ত্বাবধানে ৬৫ বছর পর সংস্কারের মাধ্যমে নতুন রূপ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদ সংস্কারের উদ্যোগ নেয় ছাত্র সংসদ।
সংস্কারকাজের মধ্যে ছিলো ১১০ টন এসির সংযোজন, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, নতুন দুটি অজুখানা স্থাপন, নতুন কার্পেট, দেয়ালে রঙ, নারী শিক্ষার্থীদের নামাজের স্থান সম্প্রসারণ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মসজিদে আসা-যাওয়ার জন্য রাম্প স্থাপন ইত্যাদি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি প্রতিষ্ঠান এ সংস্কার কাজে অর্থায়ন করেছে।
মসজিদ সংস্কারের কাজ সমন্বয় করেন ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য আনাস ইবনে মুনীর ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম।
আরএমএম/এসএএইচ