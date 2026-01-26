জবিতে বিশেষ বৃত্তির দাবিতে ২০তম ব্যাচের বিক্ষোভ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তির প্রথম কিস্তির তালিকায় ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের (২০তম ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে বিক্ষোভ করছে ওই ব্যাচের শিক্ষার্থীদের একাংশ।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে ২০তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এ বিক্ষোভ শুরু করে।
এ সময় তারা ‘বৃত্তি আমার অধিকার’, ‘রুখে দেওয়ার সাধ্য কার’, ‘জকসু না বৃত্তি’, ‘বৃত্তি বৃত্তি’, ‘জকসু ও প্রশাসন’, ‘এক দেহ এক মন’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
তাদের দাবি অন্যান্য ব্যাচের সঙ্গে প্রথম কিস্তিতে তাদেরও বৃত্তির আওতায় আনা হোক। মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী মুস্তাফিজ বলেন, আমরা চাই বৃত্তির তালিকা সংশোধন করে আমাদের বৃত্তির আওতায় আনা হোক। ১৫তম ব্যাচ থেকে ১৯তম ব্যাচের সঙ্গে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের কোনোভাবেই বৃত্তিতে রাখতে চাচ্ছে না। আমাদের দাবি মানতে হবে। অন্যথায় এখান থেকে নড়বো না, আমরা কঠোর আন্দোলন শুরু করবো।
এর আগে, গত ২২ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের জন্য ঘোষিত বিশেষ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। প্রথম তালিকায় ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের মোট ৮ হাজার ৩৩০ জন শিক্ষার্থীর নাম রয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন আরও ১ হাজার ৯৮৯ জন শিক্ষার্থী।
এমআরএম