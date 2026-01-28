নারীদের নিয়ে ছাত্রদল নেতার কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, বেরোবিতে প্রতিবাদ

নারীদের নিয়ে ছাত্রদল নেতার কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, বেরোবিতে প্রতিবাদ
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শাখা ছাত্রদল সহ-সভাপতি তুহিন রানা হিজাব পড়া জামায়াতের নারী কর্মীদের ‘ভূত’ বলে কটাক্ষ করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বেরোবি শিক্ষার্থী পরিষদের শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এ প্রতিবাদ মানববন্ধন করেন তারা। এ সময় শিক্ষার্থীরা অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান।
মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষার্থী মিমি বলেন, সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হচ্ছে আমাদের ক্যাম্পাসের ছাত্রদল নেতা নারীদের পর্দা করাকে ভূতের সঙ্গে তুলনা করেন। আমি একজন সচেতন নারী শিক্ষার্থী হিসেবে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি, চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি নেতা হুসেন আলী জামায়াতের নারীরা নির্বাচনি প্রচারণায় গেলে বস্ত্র খুলে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। আমরা জানতে চাই, এটা কী ধরনের রাজনীতি নারীদের অবমাননা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কথা বলেন।
গণযোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী হালিমা বরনি বলেন, একজন বেরোবি শিক্ষার্থী নারীদের হিজাব-নিকাবকে ভূতের সঙ্গে তুলনা করেছে। আমরাও তো হিজাব-নিকাব করি তার মানে কি আমাদেরও ভূতের বলবে। এছাড়াও সারাদেশে নির্বাচনি প্রচারণায় নারীদেরকে যেভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে এতে আমরা শঙ্কিত। আমরা তাহলে কীভাবে স্বাধীন? আমরা তুহিন রানাকে বলতে চাই, তিনি যেন প্রকাশ্যে ক্ষমা চায়।
আরেক শিক্ষার্থী শিবলী সাদিক বলেন, হিজাব-নিকাব মুসলমান নারীদের জন্য ফরজ বিধান। কিন্তু বেরোবি ছাত্রদল শাখা সহ-সভাপতি এই কুলাঙ্গার তুহিন রানা এই হিজাব নিকাবকে ভূতের সঙ্গে তুলনা করেছে। আমরা তার বিচার দাবি করছি। "
