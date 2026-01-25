ঢাবিতে চাঁদাবাজির অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন, লিখিত অভিযোগ ছাত্রদলের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে ভ্রাম্যমাণ ও ক্ষুদ্র দোকান ঘিরে চাঁদাবাজি, ভাঙচুর ও উচ্ছেদের অভিযোগকে কেন্দ্র করে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে এগারটায় ঢাবি ছাত্রদলের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি যাচাই করতে চার সদস্যের একটি সত্যানুসন্ধান তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।
ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপনের সই করা আবেদনপত্রে বলা হয়েছে, বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বিতর্কিত ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নির্বাচনের পর থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা ছোট দোকানগুলোকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজির সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। কতিপয় বিতর্কিত ডাকসু প্রতিনিধি প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে এই সিন্ডিকেট পরিচালনা করছে। সিন্ডিকেটের বাইরের দোকানগুলোকে ভাঙচুর এবং উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এছাড়া, গত রাতে প্রায় দেড় মাস আগের একটি ভিডিও কাটছাঁট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ তৈরি করে সহিংসতা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
আবেদনপত্রে দুটি দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। এক, ক্যাম্পাসে ছোট ব্যবসা ও দোকানপাট পরিচালনার নিয়ম-নীতি স্পষ্ট করে প্রচার করা। দুই, অভিযুক্ত ডাকসু প্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ। দাবিগুলোর বিষয়ে আজ রাত ৮টার মধ্যে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসব দাবি বাস্তবায়ন না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ছাত্র সংগঠনটি। এছাড়া সংগঠনটি ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা ও শিক্ষা পরিবেশ রক্ষায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মিরাজ কোবাদ চৌধুরী (সহকারী প্রক্টর)। সদস্যরা হলেন- ড. এ কে এম নূর আলম সিদ্দিকী (সহকারী প্রক্টর), অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া (সহকারী প্রক্টর) এবং ফাতেমা বিনতে মুস্তফা (এস্টেট ম্যানেজার, ভারপ্রাপ্ত) যিনি সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটিকে অভিযোগের সত্যতা উদঘাটন করে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগ দাখিলের পর সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি ছাত্রদলের সেক্রেটারি নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, দুই মাস আগের একটি ভিডিওর ঘটনাকে সামনে এনে পরিকল্পিতভাবে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারি জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগকে কেন্দ্র করে যে উৎসবমুখর পরিবেশ ও গণজোয়ার তৈরি হয়েছে, সেটিকে বিতর্কিত করতেই পুরোনো ঘটনাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
নাহিদুজ্জামান শিপন আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রাম্যমাণ ও ভাসমান দোকানগুলো কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, কারা জড়িত এবং প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি কী-তা জানতে প্রশাসনের কাছে গিয়েছি। কিছু তথাকথিত শিক্ষার্থী রাতবিরাতে বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব ও ঐতিহ্যকে কলুষিত করছেন, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লজ্জাজনক।
তিনি দাবি করেন, আজকের মধ্যেই তদন্ত সাপেক্ষে চাঁদাবাজির কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কি না তা প্রকাশ করতে হবে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্রদলের কোনো নেতা বা কর্মী জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি। ছাত্রদলের নাম ব্যবহার করে মিথ্যা অভিযোগ ছড়ালে ভবিষ্যতে নীরব থাকা হবে না এবং কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
