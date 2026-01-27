নারী হেনস্তাকারীদের বিরুদ্ধে ডাকসু জিরো টলারেন্স: সাদিক কায়েম

নারী হেনস্তাকারীদের বিরুদ্ধে ডাকসু জিরো টলারেন্স: সাদিক কায়েম
নারীদের হয়রানি ও সাইবার বুলিংয়ের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) কোনো ছাড় দেবে না বলে জানিয়েছেন ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম। তিনি বলেছেন, নারীদের নিয়ে যারা সাইবার বুলিং করে, তারা সমাজের কুলাঙ্গার।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আয়োজিত ‘হিম উৎসব ১৪৩২’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ঢাকা শাখার সভাপতি সাবিকুন্নাহার তামান্না, সেক্রেটারি আফসানা আক্তার, ডাকসুর বিজ্ঞান সম্পাদক ইকবাল হায়দার প্রমুখ।
ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, নারীদের নিয়ে যারা সাইবার বুলিং করে, তাদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান জিরো টলারেন্স। নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর পর মিরপুরে আমাদের মা-বোনদের ওপর হামলা হয়েছে। গতকাল টাঙ্গাইলেও হামলা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এমন ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। হামলাকারীদের দলীয় পরিচয় যাই হোক, তাদের আসল পরিচয়, তারা কুলাঙ্গার। তাদের আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
নারী হেনস্তাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি আরও বলেন, ডাকসু সবসময় নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে। মব তৈরি করে বা মবের মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়াকে আমরা সমর্থন করি না।
এ সময় তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সহনশীল আচরণ করুন। কারও গণতান্ত্রিক চর্চায় বাধা সৃষ্টি করবেন না। নির্বাচনি প্রচারণার সময় মা-বোনদের ওপর হামলা চালানো অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। যারা এসব কাজে জড়িত, দেশের জনগণ ১২ ফেব্রুয়ারি গণরায়ের মাধ্যমে তাদের জবাব দেবে।
ইসলামী ছাত্রীসংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী ‘হিম উৎসব ১৪৩২’-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি মেহেদি কর্নার, বিভিন্ন খাবারের স্টল ও সাংস্কৃতিক আয়োজন রাখা হয়েছে। এ উৎসবটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।
এফএআর/বিএ