বিএনপির নির্বাচন সমন্বয় কমিটির সদস্য হলেন জাবি ভিসি

বিএনপির নির্বাচন সমন্বয় কমিটির সদস্য হলেন জাবি ভিসি
বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিএনপির সংসদ নির্বাচন পরিচালনা সমন্বয় কমিটির সদস্য হয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান।
জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউট্যাব) দায়িত্ব বণ্টন করে থাকে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ইউট্যাবের সভাপতি অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম ও মহাসচিব অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।
কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং সদস্যসচিব হিসেবে মনোনীত হয়েছেন অধ্যাপক ড. মো. নূরুল ইসলাম।
এছাড়াও কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, অধ্যাপক ড. এসএম আব্দুল আওয়াল, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম সরকার এবং অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন।
দায়িত্বপ্রাপ্তদের সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচনী আসনে বিএনপির এমপি প্রার্থী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইউট্যাব) হলো বিএনপি সমর্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি সংগঠন। যা পেশাগত সুযোগ-সুবিধা, গবেষণা এবং শিক্ষা-বান্ধব পরিবেশ নিয়ে কাজ করে।
