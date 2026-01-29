শিক্ষক সমিতির নির্বাচন স্থগিত, বর্তমান কমিটির মেয়াদ বাড়লো ১ বছর

শিক্ষক সমিতির নির্বাচন স্থগিত, বর্তমান কমিটির মেয়াদ বাড়লো ১ বছর
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শিক্ষক সমিতির ২০২৬ মেয়াদের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। তবে এক বছর মেয়াদ (আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত) বৃদ্ধি করা হয়েছে বর্তমান কমিটির।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকের মতামতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেছেন সমিতির নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক ড. মো. লুৎফল এলাহী।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ১৫ জানুয়ারি জাবি শিক্ষক সমিতির ২০২৬ মেয়াদের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পূর্বনির্ধারিত থাকলেও বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন ছুটি থাকায় শিক্ষকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ২৮ জানুয়ারি করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় নির্বাচনের আগে কোনো পেশাজীবী সংগঠনের নির্বাচন না করার নির্দেশনা দেয় নির্বাচন কমিশন। এতে নির্বাচন স্থগিত করে বর্তমান কমিটিকে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করে ২০২৭ সালে নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতির নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক ড. মো. লুৎফল এলাহী বলেন, নির্ধারিত সময়ে বিভিন্ন বাস্তব পরিস্থিতির কারণে নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। রমজান, ঈদ ও ঈদের ছুটি মিলিয়ে নির্বাচন পেছাতে পেছাতে সময় এপ্রিল অথবা মে পর্যন্ত চলে যেত। এক্ষেত্রে নতুন কমিটি মাত্র ছয় থেকে সাত মাসের জন্য দায়িত্ব পেত, যা কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া রমজানের সময়ে ক্যাম্পেইন করাও বাস্তবসম্মত ছিল না।
তিনি আরও বলেন, এই বাস্তবতা বিবেচনায় সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়। স্বল্প সময়ের জন্য নতুন কমিটি গঠন না করে বর্তমান কমিটির মেয়াদ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হবে এবং পরে পূর্ণ মেয়াদের জন্য নির্বাচন আয়োজন করা হবে।
শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. সোহেল রানা বলেন, ডিসেম্বরে ভর্তি পরীক্ষা ও বেগম জিয়া মৃত্যুতে নির্বাচনি পরিবেশ বিদ্যমান ছিল না। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের আগে কোনো পেশাজীবী সংগঠনের নির্বাচন হওয়া যাবে না বলে নির্দেশনা দেয়। এসব বিবেচনায় শিক্ষকমণ্ডলীর সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বর্তমান কমিটিকে দায়িত্বে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/কেএইচকে/জেআইএম