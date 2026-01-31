রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আইবিএস অ্যালামনাইয়ের সভাপতি ফজলুল হক, সম্পাদক মোহাম্মদ নাজিমুল
বাংলাদেশে উচ্চতর গবেষণার একমাত্র কেন্দ্র ‘ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের (আইবিএস) অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৬-২০২৯ মেয়াদকালের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।
কমিটিতে তৃতীয়বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সাবেক ডিন ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ফজলুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন আইবিএস’র অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজিমুল হক।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) আইবিএস’র সেমিনার কক্ষে অ্যালামনাইদের মতামতের ভিত্তিতে এ কমিটির অনুমোদন দেন ড. সুলতানা নাজনীন। এর আগে বিগত কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন আইবিএস’র প্রফেসর ড. মো. কামরুজ্জামান।
কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রাবির ফাইন্যন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. হাফিজুর রহমান, আইবিএস'র প্রফেসর ড. মো. কামরুজ্জামান, ইসলামী ব্যাংক (পিএলসি) এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এম কামাল উদ্দিন জসিম এবং রাবির ডেপুটি কন্ট্রোলার ড. মু. আখতারুজ্জামান চৌধুরী।
কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে রাবির দর্শন বিভাগের শিক্ষক ড. মো. মোতাসিম বিল্লাহ এবং রাজশাহী নিউ ডিগ্রী কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. ইব্রাহিম হোসেন।
কোষাধ্যক্ষ পদে আইবিএস’র সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. রবিউল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক রাবির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম, শিক্ষা সম্পাদক বগুড়া টিএমএসএস এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ড. মো. মতিউর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে রংপর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রফিউল আজম খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাবির আইআর বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শেখ সেমন্তী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জুবাইদা আয়েশা সিদ্দিকা।
কমিটির সদস্য হিসেবে পদ পেয়েছেন- চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন, রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, অধ্যাপক ড. আবু তাহের, সরকারী বদরুন্নেসা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. আমিরুল ইসলাম সবুজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. সাঈদ হোসেন, রাজশাহী কলেজের এআইএস বিভাগের শিক্ষক ড. মো. আহসানুজ্জামান, রাজশাহী কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু জোহা মো. জাস্টিসুল হায়দার।
মনির হোসেন মাহিন/এনএইচআর/এএসএম