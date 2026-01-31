জবি ইউট্যাবের নতুন কমিটি ঘোষণা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইউট্যাব) আগামী দুই বছরের জন্য ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন এই কমিটিতে সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. নাছির আহমাদ।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সংগঠনটির কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম ও মহাসচিব অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান এই কমিটির অনুমোদন দেন।
এর আগে, গত ২৬ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় এক বর্ধিত সভা ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ী সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রইছ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউট্যাবের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নুরুল ইসলাম। কাউন্সিলে উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ৩৫ সদস্যের এই কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মো. আজম খান, অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মো. ওমর ফারুক, অধ্যাপক ড. কাজী সাখাওয়াত হোসেন, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জামির হোসেন ও অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলী।
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোস্তাফিজ আহমেদ, মো. মেজবাহ উল আজম সওদাগর, ড. মো. আনিসুর রহমান, ড. মো. আতাউল গণি ও আল হাকিম। এ ছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ড. মো. নঈম আকতার সিদ্দিক এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে ড. মোস্তাফিজুর রহমান মনোনীত হয়েছেন।
কমিটির অন্যান্য সম্পাদকীয় পদের মধ্যে রয়েছেন—প্রচার সম্পাদক ড. তারেক বিন আতিক, দপ্তর সম্পাদক ড. মুহাম্মদ আনোয়ারুস সালাম, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক ড. শাহরিয়ার আহম্মদ এবং সেমিনার ও গবেষণা সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ লোকমান হোসেন।
