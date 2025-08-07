  2. দেশজুড়ে

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানে হামলা, আহত ১৮

প্রকাশিত: ১১:৪১ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এতে অন্তত ১৮ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে সিলেট নগরীর বালুচর নয়াবাজার এলাকার কিং ফুটসাল স্পোর্টস সেন্টারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আয়োজিত ‘জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫’ চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে ১১ জন শিক্ষার্থীকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী এক ঘণ্টার জন্য ফুটসাল মাঠ ভাড়া নিয়ে খেলা শুরু করেন। নির্ধারিত সময় শেষে তারা আরও দেড় ঘণ্টা অতিরিক্ত মাঠ দখলে রেখে খেলতে থাকেন। এসময় পরবর্তী সময়ের জন্য বুকিং করা খেলোয়াড়রা এসে আপত্তি জানালে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের একপর্যায়ে তা হাতাহাতি ও পরে সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষ চলাকালে সেন্টারের অফিস কক্ষও ভাঙচুর করা হয়।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৮ জন আহত হন। এর মধ্যে ১১ জন শিক্ষার্থীকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। তাদের দাবি, একসময় ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকা জায়গীরদার আল মামুন ওরফে বুলেট মামুন এ হামলার নেতৃত্ব দেন।

সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শিক্ষার্থী ও কলেজ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মো. শাহরিয়ার আলম জানান, শিক্ষার্থীদের হাতে আটক একজনকে থানায় নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

